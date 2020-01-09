РИАМО - 9 янв. В Москве в ходе новогодних каникул тематические поезда столичной подземки перевезли более 4,6 миллиона пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Московский метрополитен».

Всего в текущем сезоне в метро запустили 20 поездов в праздничном оформлении.

«Тематические поезда в новогоднем оформлении вышли на линии столичного метро еще в середине декабря. <…> Больше всех москвичи, конечно, ждали любимый многими новогодний поезд серии Еж-3. В этом новогоднем сезоне, он успел за праздники порадовать сотни тысяч человек», — отметил заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Главный праздничный поезд ходил по Таганско-Краснопресненской линии. Его оформили мерцающие гирлянды, пышные еловые ветви и снежинки, а также один из символов зимы – красногрудые снегири.

Станции в праздничных поездах объявляли российские звезды, они также записали поздравления. Пассажиров поздравляли Александр Розенбаум, Рената Литвинова, Леонид Агутин, Анжелика Варум, Олег Газманов, Владимир Крестовский, Баста, Вера Брежнева, Владимир Пресняков, Надежда Бабкина, Дмитрий Маликов, Юлия Зиверт, Сергей Мазаев.