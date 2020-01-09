РИАМО - 9 янв. Столичная Госавтоинспекция призвала пешеходов аккуратно пересекать проезжую часть в условиях снегопада и сильной гололедицы.

По информации синоптиков Гидрометцентра, в Московском регионе объявлен «желтый» уровень опасности погоды. Ожидается сильная гололедица на дорогах, порывистый ветер и обильное выпадение осадков в виде снега.

«При пересечении дороги необходимо руководствоваться наличием пешеходных переходов, снимать наушники и капюшоны, а также не допускать перебегание проезжей части. Напомните о мерах безопасности детям», - сообщается в Twitter-аккаунте Госавтоинспекции Москвы.

Водителей призвали к внимательности за рулем. Также автомобилистов попросили передвигаться более осторожно.