РИАМО - 9 янв. Утром в первый рабочий день 2020 года в Москве зафиксировали плотное движение на дорогах, загруженность улиц составляет пять баллов из десяти возможных, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Так, небольшие пробки образовались на центральных улицах и Садовом кольце. Также заторы есть на СВХ, Дмитровском и Алтуфьевском шоссе, Рязанском и Волгоградском проспектах. Осложнено движение на северо-западе МКАД.

По прогнозу сервиса, столичные дороги разгрузятся с 11 часов.

Ранее ЦОДД призвал водителей быть осторожнее на дорогах в Москве из‑за снега с дождем. Метеорологи прогнозируют снег с дождем и гололедицу до 11:00 четверга. Автолюбителей призвали быть внимательными и держать дистанцию.