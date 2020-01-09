РИАМО - 9 янв. На замерзших водоемах может быть совсем небезопасно, не стоит выходить на лед при плохой видимости в снег или дождь, самыми опасными площадками на льду являются места, покрытые толстым слоем снега, чистые прогалины на снежном покрове, места с вмерзшими в лед камышами и водорослями, если при давлении на лед, слышатся характерные звуки потрескивания, лучше вернуться назад, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Лучше всего проверять толщину пешней, палкой или веткой, с каждым шагом простукивая поверхность льда перед собой. У крепкого однородного льда при простукивании звук гулкий. Также стоит обратить внимание на цвет: прозрачный лед с зеленоватым оттенком уже можно считать безопасным, это значит, что его толщина достигла семи сантиметров. Но лучше всего дождаться, пока толщина ледяного панциря достигнет 13 сантиметров», — отметил начальник пожарно-спасательной службы района Строгино Владимир Ерошин.

Если лед кажется тонким или мгновенно проламывается, лучше вернуться назад по своим же следам скользящим шагом.

Во время подледной рыбалки лучше не собираться большими группами в одном месте. Лунки следует делать на расстоянии пяти – шести метров друг от друга. При движении на льду в лыжах, лучше воспользоваться уже проложенной лыжней. Если ее нет, то следует отстегнуть крепления лыж и снять петли лыжных палок с кистей рук.

Если вы все же попали в полынью, то не нужно поддаваться панике. Нельзя допускать погружения в воду с головой. Необходимо избавиться от всех тяжелых вещей, широко раскинуть руки, опереться о край полыньи и медленно, ложась на живот, наползать на край льда грудью или спиной, поочередно вытаскивая на поверхность ноги.