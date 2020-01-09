РИАМО - 9 янв. В четверг в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с небольшими осадками, температура воздуха превысит норму на 8 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«По данным столичных синоптиков, днем в четверг ожидается облачная погода. Местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде снега. Максимальная температура воздуха в столице составит 0-2 градуса, по области - от минус 3 до плюс 2 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер западного направления будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха - около 80%.

Специалисты добавили, что в четверг температура воздуха на 8 градусов превысит привычные показатели. Атмосферное давление понизится и станет чуть ниже нормального. Перепады атмосферного давления негативным образом отражаются на самочувствии людей с заболеваниями сердца и сосудов.