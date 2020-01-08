РИАМО - 8 янв. В Рождество на МЦД было совершено более 242 тысяч поездок, это почти на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы ЦППК.

«7 января пассажиры ЦППК совершили почти 109 тысяч поездок по МЦД-1 и более 133 тысяч - на МЦД-2», — говорится в сообщении.

Для удобства пассажиров в ночь с 6 на 7 января поезда курсировали по обоим диаметрам дольше обычного времени - до 02:00. Пассажиры благодаря этому могли добраться до более чем 20 крупных храмов Москвы и ближайшего Подмосковья.

Первые два МЦД начали перевозить пассажиров в ноябре 2019 года по маршрутам Нахабино — Подольск и Лобня — Одинцово. Поезда курсируют в тактовом режиме с 05:00 до 01:00. Также с МЦД можно бесплатно в течение 90 минут пересесть на метро и Московское центральное кольцо.

Самыми популярными станциями прибытия и отправления на Московских центральных диаметрах у пассажиров в новогодние каникулы стали Царицыно, Тушино, Савеловский вокзал, Белорусский вокзал и Одинцово.

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