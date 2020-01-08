РИАМО – 8 янв. В Лозанне во время репетиции церемонии открытия юношеских Олимпийских игр 35-летняя российская фигуристка получила серьезные травмы, ее имя не называется, сообщает Газета.ru.

Спортсменка упала с пятиметровой высоты.

«Инцидент произошел 7 января на ледовой арене «Malley». Прокуратура проводит расследование», — говорится в сообщении.

Церемония открытия пройдет 9 января. В соревнованиях примут участие 1880 спортсменов из 70 стран.