РИАМО - 8 янв. Из-за пожара в бытовочном городке движение по Лихоборской набережной временно перекрыто, водителей просят заранее планировать маршрут, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы.

Пожар произошел в среду в 17:22 по адресу: Лихоборская набережная, дом 5, строение 2. Площадь пожара составила около 600 квадратных метров. В ходе проведения разведки и тушения пожара были спасены два человека. В 18:54 пожар потушили.

«На месте работают оперативные службы. Перекрыто движение по Лихоборской набережной от улицы Войкова до улицы Онежская. Заранее планируйте маршруты объезда», — говорится в сообщении.