РИАМО - 8 янв. В столице задержали двух мужчину и женщину, подозреваемых в ограблении, они ударили похожим на нож предметом потерпевшего на Комсомольской площади и отобрали у него телефон и часы, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

В полицию сообщили, что в медицинское учреждение с Комсомольской площади доставили 45-летнего приезжего мужчину с ранением в области живота.

«Установлено, что неизвестные граждане нанесли потерпевшему предметом, похожим на нож, удар в область туловища и открыто похитили принадлежащее ему имущество: мобильный телефон и наручные часы», — говорится в сообщении.

Полицейские задержали на Леснорядской улице двух мужчин и женщину в возрасте от 27 до 48 лет, приезжих из ближнего зарубежья. Похищенное злоумышленники сбыли, а вырученными деньгами распорядились по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.