РИАМО – 8 янв. Хоккеист Александр Овечкин теперь занимает 11-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, он догнал финского нападающего Теэму Селянне, сообщает Газета.ru.

В матче регулярного чемпионата против «Оттава Сенаторз» капитан «Вашингтон Кэпиталз» оформил дубль.

«Теперь в активе форварда 684 заброшенные шайбы. По этому показателю Овечкин догнал финского нападающего Теэму Селянне», — говорится в сообщении.

Первое место в списке занимает канадец Уэйн Гретцки с результатом 894 шайбы.