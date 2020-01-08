РИАМО - 8 янв. Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова закрыла фестиваль «Сказочное Рождество» в подмосковной Истре, всего выставки музея «Новый Иерусалим», ярмарку и гуляния посетили около 30 тысяч человек, передает корреспондент РИАМО.

Масштабный фестиваль проходил на территории музея «Новый Иерусалим» с 6 января. Открылась программа выставкой работ российского художника Валерия Архипова «Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой…», которая продлится до 12 января. Также для посетителей проходили ярмарка фермерских продуктов, театральные и концертные выступления, мастер-классы. На главной праздничной площади построили рождественский город с гигантскими сказочными декорациями.

«Все больше людей из Москвы, Подмосковья, соседних регионов приезжают к нам. Мы очень гордимся развитием нашего музея «Новый Иерусалим». «Сказочное Рождество» завершается. Тут были гуляния, ярмарка, детские развлечения, мастер-классы. Тот, кто любит искусство, мог сходить в музей. <...> В прошлые праздники за неделю в музее было около 10 тысяч, в этом году - около 30 тысяч человек», - сказала Виртуозова журналистам.

Она отметила, что большой ажиотаж вызвали выставка Марка Шагала, выставка, посвященная 90-летию Подмосковья. Также люди с удовольствием покупали фермерские сыры, мясную продукцию, мед и подмосковные сладости на зимней ярмарке «СЫР! ПИР! МИР!», которая впервые прошла в Истре и станет традиционной.

«У нас за декабрь в два раза увеличился туристический поток. Для Подмосковья это самый большой итог. <...> «Зима в Подмосковье» только начинается. Милости просим на наши курорты в Дмитров, погода позволяет искусственному снегу сохранять хорошее катание. Мы расширяем экологический отдых - в Волоколамске, Рузе, можно покататься на хаски, погулять, поесть фермерской еды. У нас есть замечательные места и в Серпухове, и в Раменском, и в Зарайске, и в Сергиевом Посаде, и в Коломне», - заключила Виртуозова.

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