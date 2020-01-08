РИАМО - 8 янв. Пожар в бытовочном городке на севере Москвы потушили, сведений о пострадавших не поступало, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

Пожар произошел в среду в 17:22 по адресу: Лихоборская набережная, дом 5, строение 2. Площадь пожара составила около 600 квадратных метров. В ходе проведения разведки и тушения пожара были спасены два человека.

«Принятыми мерами в 18:20 пожар был локализован, а в 18:54 – ликвидирован», — говорится в сообщении.

Со слов представителей администрации объекта, людей в бытовках быть не должно. Сведений о пострадавших не поступало.