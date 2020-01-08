РИАМО - 8 янв. Следователи инициировали передачу уголовного дела по факту применения физической силы к несовершеннолетнему в центре Москвы, планируется проведение следственных действий с мужчиной, напавшим на ребенка, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова.

Ранее в Басманном районе мужчина избил несовершеннолетнего из-за внезапно возникших личных неприязненных отношений. После этого он выстрелил в область лица подростка. Пострадавшему оказали всю необходимую медицинскую помощь. По данному факту в полиции возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство).

«С целью всестороннего установления обстоятельств произошедшего, по поручению руководства Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве перед надзорным ведомством инициирован вопрос об изъятии уголовного дела из органов полиции и передаче его в территориальное подразделение Главного следственного управления СК России по городу Москве», — сказала Иванова.

Она добавила, что следователи намерены провести комплекс следственных действий с напавшим на ребенка мужчиной, установить все обстоятельства произошедшего.