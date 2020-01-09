РИАМО – 9 янв. С четверга Россельхознадзором вводится временный запрет на ввоз продукции аквакультуры из Китая, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Ввоз продукции аквакультуры с китайских предприятий на территорию России находится под временным запретом», - говорится в сообщении.

Ограничивается ввоз аквакультурного осетра, форели, угря, тилапии и креветки.

Ранее Россельхознадзор принял решение ввести с 6 января 2020 года временные ограничения на поставки в Россию цитрусовых из Китая.

«Решение об ограничении импорта было принято в связи с продолжающимися случаями выявления в продукции из КНР опасных карантинных объектов», - отмечается в материале.