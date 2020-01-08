РИАМО – 8 янв. Теннисистка Мария Шарапова осталась недовольна тем, что турнир в Брисбене в Австралии проводился не на центральном корте из-за мужских соревнований ATP Cup, сообщает в среду Газета.ru.

«Вы однозначно все осознаете, замечаете, и складывается ощущение, что это какой-то второсортный турнир. Думаю, в четверг женщины вернутся на центральный корт, но это весьма странное стратегическое решение», — сказала Шарапова.

Спортсменка отметила, что на турнире выступает много участниц, которые заслуживают сыграть на центральном корте.

Сама Шарапова на турнире не вышла во второй круг – она проиграла американке Дженнифер Брэйди.