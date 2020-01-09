РИАМО - 9 янв. На двух столичных улицах с четверга на три месяца ограничат движение транспорта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С 9 января по 10 апреля в районе Бирюлево Восточное ограничат движение транспорта. Автомобилисты не смогут проехать по одной из полос на участке Загорьевской улицы от владения 2/1 до дома 2», — говорится в сообщении.

Ограничения введут из-за работ на инженерных сетях. Парковки на участке временно уберут для того, чтобы расширить участок для проезда.

Также с четверга движение ограничат на Просторной улице. Ограничения будут действовать по 30 апреля, они тоже связаны с работами на инженерных сетях. Автомобили не смогут проехать по одной полосе от дома 6 до дома 4. Количество полос при этом сохранится.