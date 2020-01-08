РИАМО - 8 янв. Бытовочный городок загорелся на Лихоборской набережной в столице, во время ликвидации возгорания спасли двух человек, сведений о пострадавших не поступало, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

В 17:22 в среду в МЧС сообщили о пожаре по адресу: Лихоборская набережная, дом 5, строение 2, где, по предварительной информации, произошел пожар в бытовочном городке. Площадь возгорания составила около 600 квадратных метров.

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара были спасены два человека. Принятыми мерами в 18:20 пожар был локализован», — говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших не поступало.