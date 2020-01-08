РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 янв. Подольские волонтеры Георгиевского сестричества милосердия передали к Рождеству халат и сладости девушке, страдающей от эпилепсии, сообщается в группе сестричества в соцсети «ВКонтакте».

«Волонтеры Георгиевского сестричества милосердия в Подольске встретились с мамой подопечной девушки, которая страдает от эпилепсии. На Рождество она попросила длинный теплый махровый халат, который волонтеры с радостью передали вместе со сладким подарком», - говорится в сообщении.

Также активисты перевели денежные средства на счет двум подопечным для приобретения продуктов.