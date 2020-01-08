РИАМО – 8 янв. В Сети опубликовали снимки съемочной площадки фильма «Бэтмен», который снимают в Лондоне, на некоторых кадрах можно увидеть актера Роберта Паттинсона, который сыграет главную роль в фильме, сообщает в среду Газета.ru.

«Кадры, сделанные из окна офиса, показал в своем аккаунте пользователь по имени Уэйд Грэйветт. Он показал дублера Роберта Паттинсона, сидящего на мотоцикле супергероя, и самого артиста, чье лицо скрыто банданой», - говорится в сообщении.

Фильм должен выйти на экраны 25 июня 2021 года.