РИАМО - 8 янв. Трое пострадавших в ДТП в Луховицах находятся в состоянии средней тяжести, один в крайне тяжелом состоянии, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В среду на трассе «Урал» столкнулись два автомобиля. Четыре человека погибли.

«Четверо пострадавших госпитализированы в Коломенскую больницу - трое в состоянии средней степени тяжести и один в крайне тяжелом состоянии. Врачи оказывают им всю необходимую помощь», - сказал собеседник агентства.