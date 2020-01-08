РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 янв. Подольский ансамбль «Радужные ребята» стал дипломантом I степени Всероссийского конкурса-фестиваля хореографического искусства «Ветви», сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Образцовый коллектив Культурно-просветительского центра «Дубровицы» - хореографический ансамбль «Радужные ребята» участвовал во Всероссийском конкурсе-фестивале хореографического искусства «Ветви», который проходил в Пушкине в январе.

«Хореографический ансамбль «Радужные ребята» получил диплом I степени в номинациях: «Народный танец» (возрастная группа 9-11 лет, ансамбль) за исполнение танцев «Веселые сорок ножек», «Деревенская плясуха»; «Народный танец» (возрастная группа 12-14 лет, ансамбль) за исполнение танцев «Шотландский кейли», «Лучиночки», - говорится в сообщении.