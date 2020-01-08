РИАМО - 8 янв. В Московской области с 00:00 до 11:00 9 января ожидается снег с дождем, на дорогах появится гололед, жителей региона просят быть на улице внимательнее и осторожнее, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

«При снеге: воздержитесь от поездок по городу на личном автотранспорте, машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей», — говорится в сообщении.

Жителей региона предупредили о возможных отключениях электричества.

Необходимо быть особенно внимательными на проезжей части. Водителям следует воздержаться от поездок за пределы населенного пункта без крайней необходимости. Пешеходам при гололеде рекомендуют идти по снежной кромке вдоль дороги, стараться обходить места с наклонной поверхностью, на опасной дороге быть предельно внимательными, не торопиться и не бежать.

Во время усиления ветра нужно держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и других конструкций.