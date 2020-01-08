РИАМО - 8 янв. В Москве прогнозируют снег с дождем и гололедицу, водителям рекомендуется быть особенно внимательными на дорогах, сообщается в Twitter-аккаунте ЦОДД.

«Метеорологи прогнозируют снег с дождем и гололедицу сегодня и до 11 часов 9 января. Мокрый снег налипнет на провода и деревья - учитывайте это, когда будете парковаться. На дороге будьте внимательны и держите дистанцию», - говорится в сообщении.

Также жителям и гостям столицы посоветовали утром пользоваться общественным транспортом - возможно, на нем будет быстрее.