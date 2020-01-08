РИАМО – 8 янв. Актриса Настасья Самбурская раскритиковала русских туристов, включающих громкую музыку в отелях за границей, сообщает Газета.ru.

Самбурская поделилась фотографией с отдыха на Бали в Instagram и обратилась к соотечественникам.

«Зачем себя вести как быдло на пляже? Неделю мы спокойно отдыхаем, отель семейный, тишина, спокойствие. Приходят сегодня и на! БАМ! Русскую репчину на весь пляж через блютуз-колонку!» — написала актриса.

Она добавила, что люди приехали на Бали не для того, чтобы потусоваться, а чтобы отдохнуть, и заплатили за это много денег.