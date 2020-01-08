РИАМО – 8 янв. Актриса Настасья Самбурская раскритиковала русских туристов, включающих громкую музыку в отелях за границей, сообщает Газета.ru.
Самбурская поделилась фотографией с отдыха на Бали в Instagram и обратилась к соотечественникам.
Она добавила, что люди приехали на Бали не для того, чтобы потусоваться, а чтобы отдохнуть, и заплатили за это много денег.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Дорогие мои соотечественники, зачем себя вести, как быдло на пляже? Неделю мы спокойно отдыхаем, отель семейный, тишина, спокойствие. Приходят сегодня и на! БАМ! Русскую репчину на весь пляж через блютуз колонку! Почему вас блин не смущает, что вы не одни и тут люди, которые заплатили очень много денег, чтобы ОТДОХНУТЬ! А не потусоваться😩
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии