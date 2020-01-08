РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 8 янв. Подольская команда «Мафия» одержала победу в соревнованиях по спортивному лазертагу, сообщил депутат совета депутатов горокруга Юрий Стрелков.

На днях прошли соревнования по спортивному лазертагу в рамках «Новогодней декады спорта» городского округа Подольск на базе ФОК «Ирида» поселка МИС.

«Всего в соревнованиях приняли участие 8 команд. По результатам 1 место заняла команда «Мафия» (Подольск, микрорайон Климовск, клуб «Ямакаси – Климовск»), второе место получила команда «Снайпер» (Москва, клуб «Самбо-70»), а третье – «Темные львы» (Москва, клуб «Ямакаси – Москва»)», – написал Стрелков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».