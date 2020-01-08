РИАМО – 8 янв. Правительство РФ утвердило правила маркировки для фототоваров, товаров легкой промышленности, парфюмерии, шин и покрышек, сообщает Газета.ru.
Нововведения утвердил кабмин.
«Согласно постановлению, с 1 декабря 2019 года указанные товары подлежат обязательной цифровой маркировке. Нововведения приняты с целью внедрить государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации», — говорится в сообщении.
Также утверждены правила доступа к информации системы мониторинга и данные, которые обязательно должны содержаться в этой системе.
К 2024 году в России намерены создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. Это будет сделано для уменьшения количества нелегальной продукции.
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