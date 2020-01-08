РИАМО – 8 янв. Две школы на востоке и на юге Москвы проверяют из-за угрозы взрыва, на месте работают кинологи, сообщает ТАСС.

«Неизвестный «заминировал» две школы на востоке и на юге Москвы. На место выехали кинологи», - сообщил изданию источник.

В декабре 2019 года в экстренные службы поступили сообщения о минировании более 10 тысяч объектов, за месяц было эвакуировано более 1 миллиона человек из метро, вокзалов, различных объектов и учреждений. Пик «минирований» пришелся на 19 декабря. В этот день полиция и спасатели проверили не менее 1 тысячи городских объектов, было эвакуировано 170 тысяч человек.