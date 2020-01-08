РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 янв. Волонтер Георгиевского сестричества милосердия навестила пациентов инфекционного отделения клинической больницы Подольска и передала гостинцы, сообщается в группе сестричества в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске 7 января, в день Рождества Христова, волонтер Георгиевского сестричества милосердия навестила пациентов взрослого инфекционного отделения Подольской городской клинической больницы и поздравила их с праздником», - говорится в сообщении.

Волонтер привезла фрукты и сладости и пожелала больным выздоровления.