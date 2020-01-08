РИАМО - 8 янв. Посетителям общественных бань и саун напомнили, какие санитарные требования должны соблюдать сотрудники бань, так, во всех помещениях должен быть установлен оптимальный температурный режим: в раздевальной – 25-28 градусов, в мыльной – не ниже 25 градусов, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«Все сотрудники и работники бань должны работать в спецодежде и быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Обязательно должна быть организована стирка спецодежды», — говорится в сообщении.

У каждого сотрудника бани на рабочем месте должна быть медицинская книжка.

Администрация должна следить, чтобы во всех помещениях бани соблюдался оптимальный температурный режим. В раздевальной температура воздуха должна составлять 25-28 градусов, в мыльной – не ниже 25 градусов. Системы водоснабжения бань должны обеспечивать бесперебойную подачу холодной и горячей воды, соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения и горячего водоснабжения.

Кроме того, во всех помещениях бань должно быть обеспечено достаточное искусственное освещение.

Раздевальную необходимо современно убирать и дезинфицировать. Инвентарь, оборудование, мебель должны находиться в достаточном количестве и исправном состоянии. Количество тазов для мытья тела рассчитывается из расчета два на одно промывочное место. Тазы для мытья ног должны иметь маркировку «Для ног». Кроме того, не допускается совмещенное хранение спецодежды и верхней одежды.

В банях и саунах также должны быть необходимые документы, такие как договор аренды, документы, подтверждающие проведение планово-регулярной очистки от твердых бытовых отходов, документы, подтверждающие проведение профилактической дезинфекции, дезинсекции, дератизации, и другие.