РИАМО – 8 янв. Спектакли по мотивам сказочных историй, творческие мастер-классы, программы от благотворительных организаций и открытые уроки от известных сноубордистов пройдут 9 и 10 января в Москве на фестивале «Путешествие в Рождество», говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

По будним дням площадки открыты с 11:00 до 21:00.

«Любителей мастерить приглашаем на Манежную площадь! Здесь вас ждут занятия от студии «Детские Медиамастерские»: 9 января с 12:00 до 16:00 создаем красивейшие бумажные звезды и гирлянды из шаров, с 16:00 до 20:00 – адвент-календари и помандеры (ароматные рождественские украшения в виде яблок или апельсинов), 10 января в первой половине дня делаем гигантские снежинки и снежинки из бельевых прищепок, а вечером создаем тематические рождественские коллажи», – говорится в сообщении.

По вечерам на этой же площадке проходят зрелищные уличные спектакли театра Happy People Project.

В Камергерском переулке продолжает работу фестивальный «Домик Добра». Здесь можно встретиться с представителями крупнейших благотворительных фондов России, вдохновиться историями волонтеров и поучаствовать в творческих программах.

9 января с 15:00 до 19:00 представители фонда «Котодетки» покажут фильмы о спасении бездомных животных, также гости смогут смастерить кукол, игрушечных кошек и собак.

10 января с 12:00 до 19:00 на площадке пройдет день фонда Оксаны Федоровой «Спешите делать добро». Детей и взрослых ждет мастер-класс по росписи елочных украшений и экоквест «Хранимиры».

На Тверском бульваре в шале возле памятника Сергею Есенину гостей научат мастерить сказочные домики, из которых создадут «Немецкий квартал», «Венский район» и «Парижский бульвар». С 11:00 до 20:00 на площадке можно повстречать артистов в костюмах героев сказки «Щелкунчик и Мышиный король», пройти шуточные испытания по мотивам этой книжки и поучаствовать в разнообразных уличных забавах.

Интерактивные представления ждут гостей и на Новом Арбате. В шале возле дома №13 9 января покажут постановки «Зимняя сказка» и «Дед Мороз и лето» (в 18:00 и 19:00), а 10 января в это же время – «В гости к Деду Морозу» и «Хрюк на елке».

Также на Новом Арбате возле дома №21 каждый день можно покататься на сноуборде. Доску и «защиту» выдадут напрокат на месте. 9 января в 14:00 открытую тренировку здесь проведет мастер спорта международного класса, семикратный чемпион России, участник Олимпийских игр в Сочи (2014 год) и Пхенчхане (2018 год) Никита Автанеев, а 10 января – профессиональная сноубордистка, инструктор Мария Рыбенкова.

Любителей фигурного катания ждут на любом из 15 фестивальных катков. Большая часть из них работает на окружных площадках: на площади Славы, улицах Профсоюзной, Городецкой, Святоозерской, Митинской, Матвеевской и Перерва, в сквере у Гольяновского пруда, а также в Зеленограде (на площади Юности и в 16-м микрорайоне). Катки по будним дням открыты до 21:00.

Множество спектаклей и мастер-классов пройдут на всех окружных площадках.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» проходит в столице с 13 декабря по 12 января. Площадки фестиваля работают по всему городу.