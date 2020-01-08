РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 янв. В домах по улице Филиппова в Подольске планируют решить вопрос с перебоями в подаче горячей воды, сообщила «РИАМО в Подольске» диспетчер управляющей компании «МУЖРП №4».

Ранее в соцсетях появилась информация о перебоях в подаче горячей воды в одном из домов по улице Филиппова. Жители жаловались на регулярные отключения, которые продолжаются около месяца.

«Действительно, в ряде домов по улице Филиппова имеются перебои в подаче горячей воды. Это связано с теплоснабжающей организацией «ЗиО-Подольск». В ближайшее время будут проводиться соответствующие работы. Но когда именно перебои прекратятся - пока неизвестно», - сказала диспетчер.