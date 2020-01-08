РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 янв. Активисты Подольска отправили резолюцию в администрацию городского округа с просьбой построить поликлинику и расселить ветхие дома на Быковской улице, сообщил «РИАМО в Подольске» активист Михаил Чириков.

В конце декабря 2019 года активные жители провели митинг по проблемам микрорайона Ново-Сырово. Его итогом стала резолюция, отправленная в адрес президента РФ, администрации Подольска, а также совета депутатов округа и других.

«Резолюцию мы отправили 7 января, в ней мы потребовали построить комплексную поликлинику для микрорайонов Красная Горка, Цемянка, Силикатная-2, отремонтировать школу №21, расселить жителей ветхих и аварийных домов по улице Быковская, решить вопрос со строительством нового детского садика в Ново-Сырове, построить новую детскую площадку с покрытием у дома №25 по улице Почтовая и другое», - сказал Чириков.

Также активисты просят изменить статус зоны «Северная» с промышленной на общественно-деловую, расселить жителей из дома №3 по улице Физкультурная и дома №17 по улице Дорохова.