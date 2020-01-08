РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 янв. 25 юных спортсменов из Подольска приняли участие в учебно-тренировочных сборах по универсальному бою в новогодние праздники, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Со 2 по 7 января 2020 года 25 юных членов военно-спортивного клуба «Скорпион» Подольска (руководитель - Александр Горпинко) прошли учебно-тренировочные сборы в ВСК «Гвардеец» Федерации универсального боя Москвы по программе универсального боя», - говорится в сообщении.

По итогам сборов ребята получили дипломы и разрядные книжки.