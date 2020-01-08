РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 янв. Около 6,5 тысяч жителей Подольска посетили новогодние представления во Дворце культуры «Октябрь» в праздничные каникулы, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Заканчиваются новогодние праздники, завершились и сказочные представления во Дворце культуры «Октябрь». Елки «Октября» - это традиционный праздник, свой фирменный стиль, это яркое, красочное, долгожданное событие не только в жизни дворца, но и города. Около 6,5 тысяч детей и взрослых стали участниками и зрителями представлений», - говорится в сообщении.

В интерактивной программе дети играли, танцевали и веселились вместе с Барбоскиными, а также наряжали и зажигали елку с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Новогодний спектакль «Путешествие в страну Времени, или Как спасти Новый год» стал кульминацией праздника. Ребята вместе с героями спектакля отправились в сказочную страну, были активными помощниками и полноценными участниками представления.