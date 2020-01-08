РИАМО - 8 янв. Следователи проводят проверку информации о том, что таксист в столице избил несовершеннолетнего в присутствии его матери, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«На одном из информационных сайтов сообщается, что 6 января 2020 года водитель такси по неизвестным причинам нанес несколько ударов в область лица и туловища несовершеннолетнему, рядом с которым находилась его мама», — сказала Иванова.

Она добавила, что проводятся мероприятия, направленные на установление всех фактов, указанных в статье. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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