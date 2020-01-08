РИАМО - 8 янв. Пассажирами международных и междугородних автобусов, отправлявшихся в рейсы с автостанций «Мосгортранса» в 2019 году, стали около 4 миллионов пассажиров, всего от автостанций предприятия отправилось порядка 255 тысяч рейсов, говорится в сообщении пресс-службы «Мосгортранса».

«Пассажиры выбирают автостанции «Мосгортранса» для комфортных поездок по России и в страны ближнего зарубежья благодаря большому количеству удобных маршрутов и пассажирским сервисам», — сказал заместитель гендиректора «Мосгортранса» Максим Коновалов.

Он добавил, что доступно более 260 междугородних и международных направлений, среди которых рейсы в Германию, Украину, Беларусь, Армению, Грузию и другие страны.

На автостанциях работают комнаты матери и ребенка, залы ожидания, камеры хранения, банкоматы, бесплатный Wi-Fi.

В прошлом году в столице начал работу международный автовокзал «Северные ворота». С момента открытия автовокзалом воспользовались 318 тысяч человек.