РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 янв. Сотрудники министерства благоустройства Московской области проведут прием граждан в Подольске по видеосвязи 10 января, сообщается на сайте администрации округа.

«В пятницу, 10 января, на базе общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления в городском округе Подольск состоится очередной прием граждан. В соответствии с утвержденным руководителем администрации губернатора Московской области графиком в этот день прием граждан проведут уполномоченные сотрудники министерства благоустройства Московской области», - говорится в сообщении.

Прием будет проводиться с 10:00 до 13:00 в режиме видеоконференцсвязи по адресу: улица Кирова, дом 4 (1-й этаж, вход со стороны концертного зала), без предварительной записи. Узнать подробности можно по телефону: 8(496)755-57-00.