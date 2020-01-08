РИАМО - 8 янв. В Москве выполнили работы по благоустройству 30 гектаров территории у станции МЦД-1 Сетунь, она является одной из самых востребованных на отрезке Одинцово – Белорусский вокзал, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта столицы.

«Общая протяженность зоны благоустройства – порядка 14 километров, а площадь составляет более 30 гектаров. В рамках работ по улучшению транспортной и пешеходной доступности станции Сетунь было выполнено устройство тротуаров с асфальтобетонным и плиточным покрытием общей площадью почти 20 тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении.

Заменено покрытие проезжей части площадью порядка 30 тысяч квадратных метров. Установлен новый бордюрный камень протяженностью 16,5 тысяч квадратных метров. Под землю убрали воздушные кабельные линии.

На участке появился газон площадью более 50 тысяч квадратных метров. Весной там посадят около 130 деревьев и больше 1,5 тысяч кустарников.

На территории поставили почти 190 опор основного освещения и уличных торшеров с энергосберегающими лампами, а также 15 современных остановочных павильонов, где можно спрятаться от непогоды и зарядить свой мобильный телефон.