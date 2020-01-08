РИАМО - 8 янв. Свыше 70% жителей Юго-Восточного округа столицы выступают за расширение системы ограничения проезда грузовиков в других округах города, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы.

Система ограничения проезда грузовиков – «грузовой каркас» - разделяет территорию на зону жилой застройки и ту зону, где грузовики могут свободно ездить. В зоне жилой застройки грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой более 2,5 тонн могут ездить только для обслуживания предприятий или жителей.

«Больше месяца назад, 1 декабря, в ЮВАО ввели «грузовой каркас», уменьшив транзит большегрузов через жилые районы. Опросили жителей округа: 73% поддерживают расширение проекта в других округах Москвы», — говорится в сообщении.

Ранее ЦОДД провел опрос, в ходе которого 61% респондентов высказал мнение, что «грузовой каркас» снизит уровень шума в жилой застройке, а 62% рассчитывают, что «грузовой каркас» улучшит экологию.