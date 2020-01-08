РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 8 янв. Малообеспеченные семьи Дзержинского посетили традиционную благотворительную Рождественскую елку, которая прошла 7 января в ДК «Энергетик», сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации Дзержинского.

С праздником ребят поздравила глава города Людмила Иванова, депутат городского совета депутатов, олимпийский чемпион по лыжам Никита Крюков и бронзовый призер Олимпиады по лыжам Наталья Коростелева.

«Сначала ребята поиграли с профессиональными аниматорами, а затем посмотрели театральное представление. В конце программы все получили сладкие подарки», - говорится в сообщении.



