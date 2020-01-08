РИАМО – 8 янв. После рекомендаций Росавиации не использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком, а также над Персидским и Оманским заливами «Аэрофлот» разработал альтернативные маршруты, сообщает ТАСС.

Утром в среду самолет компании «Международные авиалинии Украины» разбился после взлета в аэропорту Тегерана. На борту было около 180 пассажиров и членов экипажа, все они погибли. По предварительным данным, среди пассажиров самолета не было российских граждан.

«В соответствии с рекомендациями Росавиации разработаны альтернативные маршруты. Компания находится в постоянном контакте с авиационными властями Ирана и ОАЭ и готова принять неотложные меры по обеспечению безопасности полетов», - сказал представитель пресс-службы авиакомпании.

Авиакомпания подчеркнула, что внимательно следит за развитием ситуации вместе с МИД России и другими ведомствами.

Дочерняя компания «Аэрофлота» «Победа» также просчитала альтернативные маршруты.

По предварительным данным, причиной катастрофы с самолетом в Иране могла стать техническая неисправность. Версия о теракте сейчас официально не рассматривается.