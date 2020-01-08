РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 янв. В подмосковных Люберцах в библиотеке имени Сергея Есенина 12 января состоится театрализованное представление для детей, вход на мероприятие бесплатный, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.
«Двенадцатого января в 17:00 библиотека имени Сергея Есенина и театральная студия «Ветер перемен» приглашают юных люберчан и их родителей на театрализованное представление «Бултых» или «Приключения в Подводном царстве», - говорится в сообщении.
Вход на представление свободный.
Библиотека находится по адресу: улица Волковская, дом 5-А.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии