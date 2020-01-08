РИАМО - 8 янв. Глава Одинцовского округа Подмосковья Андрей Иванов поздравил жителей муниципалитета с Рождеством и пожелал благополучия, доброго здравия и большого счастья, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Дорогие жители Одинцовского округа! Я от всего сердца поздравляю вас со святым праздником Рождества Христова! Пусть в этот добрый и светлый день ваши дома наполнятся особой радостью, теплом, весельем. Пусть в ваших семьях царят мир, любовь и согласие», — сказал Иванов.

Он добавил, что в Рождество все стараются дарить заботу и внимание своим родным и близким, настраиваются на совершение благих дел и наполняются верой в то, что все мечты и стремления обязательно сбудутся.

«Я желаю вам душевной радости, благополучия, доброго здравия и большого счастья!» — заключил Иванов.

Рождество Христово - второй по значимости после Пасхи великий двунадесятый праздник, установленный в честь рождения Иисуса Христа. Праздник отмечается 7 января. В ночь на Рождество в храмах проходят торжественные богослужения.