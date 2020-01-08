РИАМО – 8 янв. У столичного ресторана «Цыцыла» избили сына сатирика Михаила Жванецкого Дмитрия, по его словам, конфликт возник после того, как он вместе с приятелем вступились за девушку, сообщает в среду РЕН ТВ.

«После конфликта Дмитрий Жванецкий обратился к медикам - у него открытая рана губы и полости рта», — говорится в сообщении.

Дмитрий Жванецкий рассказал, что он с приятелем вступились за девушку, после чего у них разгорелся конфликт с компанией.

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