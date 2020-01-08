РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 янв. Около 60 человек приняли участие в фестивале бодрости и здоровья «Русская удаль» в Подольске в среду, сообщила «РИАМО в Подольске» председатель клуба семейного закаливания и оздоровления «Умка» Галина Пажетнова.

Фестиваль проходил на водоеме Южный одноименного микрорайона. Для гостей были подготовлены конкурсная программа, соревнования по плаванию в холодной воде, выступление призера губернаторской премии танцевального ансамбля «Любо», баня на берегу водоема, зимние забавы и многое другое.

«В фестивале приняли участие моржи и гости праздника как из Подольска, так и из других городов нашей страны. Помимо традиционных заплывов на 50 и 70 метров были купание в холодной воде, развлекательная часть и, кончено же, поздравление с Новым годом от Деда Мороза. Как и полагается, в соревнованиях победила дружба», - сказала Пажетнова.

Она отметила, что также гости фестиваля танцевали, веселились, а все желающие могли согреться горячим чаем из самовара со сладостями.