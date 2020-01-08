РИАМО - 8 янв. В результате столкновения двух автомобилей в подмосковных Луховицах погибли четыре человека, еще четыре получили ранения, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В среду на 145 километре автодороги «Урал» столкнулись два легковых автомобиля.

«По последней информации, количество погибших в данной аварии выросло до четырех человек», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в результате аварии также пострадали четыре человека.

Обстоятельства происшествия выясняются.