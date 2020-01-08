РИАМО – 8 янв. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил оценить безопасность полетов в ближневосточном регионе и подготовить предложения по обеспечению безопасности граждан РФ, сообщает в среду ТАСС.

В среду после взлета в аэропорту Тегерана разбился украинский пассажирский самолет. На борту находились 176 пассажиров и членов экипажа, все они погибли. По предварительным данным, россиян на борту не было.

«Медведев поручил оценить безопасность полетов и туризма в ближневосточном регионе с учетом последних событий там», — говорится в сообщении.

Кроме того, премьер-министр РФ дал поручение подготовить предложения по обеспечению безопасности россиян с учетом возможных сценариев развития ситуации в ближневосточном регионе.

Ранее Росавиация порекомендовала российским авиакомпаниям прекратить полеты над Ираком, Ираном, Персидским и Оманским заливами.

Ситуация в регионе обострилась в начале января, когда США провели операцию против генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, в результате которой он был убит. Иран пообещал отомстить за смерть Сулеймани. В среду Иран нанес удар по военным объектам США в Ираке.