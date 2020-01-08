РИАМО - 8 янв. Два легковых автомобиля столкнулись на 145 километре автодороги «Урал» в городском округе Луховицы, авария унесла жизни троих людей, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Информация об аварии поступила дежурному в 12:40.

«В результате ДТП три человека погибли, четверо получили ранения. Они госпитализированы. Среди раненых - двое несовершеннолетних», - сказал собеседник агентства.

На данном участке дороги имеются затруднения в движении. Обстоятельства происшествия выясняются.