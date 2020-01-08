РИАМО - 8 янв. Число заявок жителей многоквартирных домов и частного сектора столицы в «Мосгаз» на подключение, ремонт газового оборудования и переделку газовой разводки выросло в три раза менее чем за 2 года, говорится в сообщении пресс-службы «Мосгаза».

Этому способствовали увеличение спектра услуг сервисной службы, повышение их качества и совершенствование электронной системы, широкая разъяснительная работа.

«С 2011 года у нас существует отдельное подразделение по ремонту газового оборудования в квартирах, и это, несомненно, кардинально повышает комфорт и безопасность москвичей. Специалисты службы сервиса оказывают полный спектр квалифицированных услуг, в том числе подключение и ремонт газового оборудования, монтаж или переделку газовой разводки», - сказал гендиректор АО «Мосгаз» Гасан Гасангаджиев.

Он добавил, что усовершенствованная электронная система сделала эти услуги доступнее и качественнее. С февраля 2018 года был на 40% увеличен охват обслуживаемых квартир, «Мосгаз» получил 150 тысяч заявок. За 9 лет было исполнено более 550 тысяч заявок.

С 2019 года служба сервиса «Мосгаза» принимает заявки на обслуживание частного сектора. В планах на 2020 год - обслуживание коммунально-бытовых потребителей. Кроме того, скоро планируют обновить интернет-магазин газового оборудования, его структура будет построена с учетом опыта работы с гражданами.

В «Мосгазе» дежурят шесть бригад по монтажу газопровода и 40 специалистов по ремонту газового оборудования, ежедневно выполняющих до 250 заявок москвичей. Службой сервиса организовано дежурство в выходные и праздничные дни.

Ежегодно специалисты предприятия меняют более 24 тысяч газовых плит и свыше 3 тысяч водонагревателей. Новейшие модели бытовой техники, которую москвичи могут установить в своих квартирах, можно посмотреть на первом этаже нового Инженерного центра в Мрузовском переулке.

Прием и выполнение заявок производится в рабочие дни и в субботу с 8:00 до 21:00. Заявку можно подать по интернету на официальном сайте АО «Мосгаз» или по телефону: (495) 660-20-01. 8 и 9 января специалисты по ремонту и подключению газовых приборов и по переделке газовой разводки работают с 8:00 до 22:00.