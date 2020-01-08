РИАМО – 8 янв. Жители Москвы несут цветы к посольству Ирана в столице после крушения украинского самолета в Тегеране, сообщает «Москва 24».

Утром в среду самолет компании «Международные авиалинии Украины» разбился после взлета в аэропорту Тегерана. На борту было около 180 пассажиров и членов экипажа, все они погибли. По предварительным данным, среди пассажиров самолета не было российских граждан.

«Первые траурные букеты появились у здания на Покровском бульваре еще в субботу, после убийства генерала Касема Сулеймани. В окне посольства стоит его фотография в окружении красных и белых роз и свечей», — говорится в сообщении.

С утра у посольства снова начали появляться новые цветы в память о жертвах авиакатастрофы.